2018-12-05T18:31:04+03:00
Общество

В Брянске чиновники проверят время работы маршруток

Недобросовестных предпринимателей могут лишить лицензии на перевозки
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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После многочисленных жалоб брянцев на работу маршрутных такси чиновники наконец-то решили провести проверки. Сотрудники отдела по транспорту Брянской городской администрации будут следить за соблюдением перевозчиками расписания.

Мэр Брянска Александр Макаров жестко высказался в адрес своих подчиненных и подчеркнул, что сотрудникам давно было пора выйти на работу в «поле».

Чиновники разработали новый регламент, который даст возможность поднять результативность проверок перевозчиков, не выполняющих свои обязательства.

Отдел по транспорту, как сообщают в пресс-службе брянской мэрии, подготовил общую таблицу с расписанием движения маршруток. Посмотреть ее можно тут.

В Брянске работает 25 маршрутов. По 24 из них машины должны выезжать в последний рейс с 22.30 до 23.30. Единственное исключение - маршрутка №29. Последний раз она выходит на линию в 20.00.

Если видите, что график движение не соблюдается,пишите официальное обращение в адрес Брянской городской администрации. В мэрии подчеркивают, что важно именно официальное обращение. Так как только в этом случае обращение горожан могут использовать в суде для лишения недобросовестных предпринимателей свидетельства на право перевозок.

ВАЖНО

Куда жаловаться на работу маршрутных такси

Жалобу можно отправить по адресу: 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 35 или через онлайн-приемную, заполнив все необходимые поля. В обращении обязательно должен быть указан маршрут, точная дата и время, когда маршрутное такси не вышло на линию, свои контактные данные.

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