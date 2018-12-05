2018-12-05T17:55:55+03:00
Общество

В Брянскую область не пустили 19 тонн гнилых слив

Фрукты вернули стране-экспортеру
Мария Дедкова
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Обратно в Молдову вернули 19 тонн гнилых слив, которые везли на Брянщину.

3 декабря во время проведения фитосанитарного контроля в пункте пропуска "Новые Юрковичи" специалисты Росссельхознадзора нашли в партии фруктов возбудитель болезни растений.

- По результатам экспертизы, в сливах установлена ДНК возбудителя гнили, - говорят в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Чтобы не допустить ее распространения в России фрукты вернули стране-отправительнице.

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