Жительница Новозыбковского района ограбила мать с ребенком

5 Дек. 17:42 2018-12-05T17:45:13+03:00

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В Новозыбкове задержали подозреваемую в грабеже. По версии следствия, 24-летняя девушка пробралась в чужой дом и вытащила из кошелька семь тысяч рублей.

Как рассказала 30-летняя жительница Новозыбкова, она была во дворе, когда к ней подбежал ребенок и сказал, что в дом зашла «незнакомая тетя». На пороге хозяйка встретила злоумышленницу, которая доставала деньги из кошелька.

Догнать воровку горожанке не удалось. Женщина обратилась в полицию.

Стражи порядка задержали предполагаемую преступницу. Ею оказалась 24-летняя жительница деревни Тростань.

- Подозреваемая призналась в совершенном преступлении и полностью возместила причиненный ущерб, - говорят в пресс-службе УМВД по Брянской области. - Сейчас задержанной предъявили обвинение по статье «Грабеж». Теперь ей грозит до четырех лет колонии.

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