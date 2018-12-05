Жительница Новозыбковского района ограбила мать с ребенком
В Новозыбкове задержали подозреваемую в грабеже. По версии следствия, 24-летняя девушка пробралась в чужой дом и вытащила из кошелька семь тысяч рублей.
Как рассказала 30-летняя жительница Новозыбкова, она была во дворе, когда к ней подбежал ребенок и сказал, что в дом зашла «незнакомая тетя». На пороге хозяйка встретила злоумышленницу, которая доставала деньги из кошелька.
Догнать воровку горожанке не удалось. Женщина обратилась в полицию.
Стражи порядка задержали предполагаемую преступницу. Ею оказалась 24-летняя жительница деревни Тростань.
- Подозреваемая призналась в совершенном преступлении и полностью возместила причиненный ущерб, - говорят в пресс-службе УМВД по Брянской области. - Сейчас задержанной предъявили обвинение по статье «Грабеж». Теперь ей грозит до четырех лет колонии.
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