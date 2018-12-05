Жителей Трубчевского района хотят лишить разрешений на оружие из-за алкоголизма

5 Дек. 17:23 2018-12-05T17:23:55+03:00

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Брянская прокуратура потребовала лишить разрешений на оружие двух жителей Трубчевского района, страдающих алкоголизмом.

- По закону лицензия не выдается гражданам, состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу алкоголизма, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Во время проверки выяснилось, что мужчины - пациенты врача-нарколога.

Прокурор обратился в суд с исками об аннулировании разрешений и лицензии на оружие.

Иски рассматривают.

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