2018-12-05T17:23:55+03:00
Общество

Жителей Трубчевского района хотят лишить разрешений на оружие из-за алкоголизма

Этого добивается прокуратура
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Брянская прокуратура потребовала лишить разрешений на оружие двух жителей Трубчевского района, страдающих алкоголизмом.

- По закону лицензия не выдается гражданам, состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу алкоголизма, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Во время проверки выяснилось, что мужчины - пациенты врача-нарколога.

Прокурор обратился в суд с исками об аннулировании разрешений и лицензии на оружие.

Иски рассматривают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24