Жителей Трубчевского района хотят лишить разрешений на оружие из-за алкоголизма
Этого добивается прокуратура
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Брянская прокуратура потребовала лишить разрешений на оружие двух жителей Трубчевского района, страдающих алкоголизмом.
- По закону лицензия не выдается гражданам, состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу алкоголизма, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Во время проверки выяснилось, что мужчины - пациенты врача-нарколога.
Прокурор обратился в суд с исками об аннулировании разрешений и лицензии на оружие.
Иски рассматривают.
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