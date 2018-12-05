В Бежицком районе Брянска закрыли дорогу из-за ремонта коллектора

5 Дек. 16:58 2018-12-05T16:58:03+03:00

Ограничение будет действовать с 5 по 28 декабря

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В Бежицком районе Брянска из-за ремонта канализационного коллектора с 5 декабря закрыли дорогу на улице Металлистов от переулка Болховского до улицы Медведева. Общественный транспорт здесь не ходит, сообщают в пресс-службе мэрии. Ограничение будет действовать до 28 декабря.

В ночь на 6 декабря, начиная с 23.00, движение перекроют на пересечении улиц Ульянова и Металлистов. Но на работу общественного транспорта это также не повлияет, так как он в Брянске так поздно не ходит.

С 23.00 7 декабря до 6.00 10 декабря улицу Ульянова вновь закроют.

Строителям придется заменить около 600 метров труб. Новый коллектор будет по диаметру больше старого. Его построили в 1979 году и, видимо, с тех пор не ремонтировали.

Напомним, в конце ноября ремонтировали коллектор на улице Спартаковской. Из-за этого месяц Советский район стоял в пробках.

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