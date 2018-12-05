2018-12-05T16:41:18+03:00
Общество

Театральную площадь Брянска украсили к Новому году

На ней появились балерины в юбках из елей, карета и рояль
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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Театральную площадь в центре Брянска украсили к Новому году. На ней установили балерин в юбках из елей, кованую карету и белый рояль.

Живую елку украсили у гипермаркета «Линия» в Советском районе. Искусственные - появились на Городищенском повороте, у других крупных магазинов. Светящихся снеговиков поставили у Дома быта и у цирка. А семейство сказочных оленей – у автовокзала.

Фото: vk.com, Ольга Коробова.

Фото: vk.com, Ольга Коробова.

Необычную елку установили у школы №13. Она сделана из отработанных покрышек, выкрашенных в зеленый цвет. В соцсетях начали ругать такой «креатив». Но на следующий день елочку нарядили мишурой и красными бантами. И новогодняя инсталляция стала выглядеть красиво и оригинально.

Фото: vk.com, Татьяна Миронова.

Фото: vk.com, Татьяна Миронова.

А главная новогодняя елка в Круглом сквере в Брянске появится после 10 декабря. Проголосовать за понравившееся дерево можно на сайте горадминистрации.

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