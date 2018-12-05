СЕГОДНЯ 15:55 2018-12-05T15:55:49+03:00

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В Брянске будут судить бывшего президента Адвокатской палаты Виктора Новикова. Его обвиняют в коммерческом подкупе. Правоохранители завершили расследование уголовного дела.

- По версии следствия, 28 июня президент Адвокатской палаты, который был председателем Квалификационной комиссии, получил незаконное вознаграждение за то, что посодействовал присвоению статуса адвоката, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Такие же услуги он оказал другому соискателю. А 100 тысяч рублей от него получить не успел, так как адвоката задержали.

За вознаграждение два будущих адвоката получили до экзамена билеты для сдачи и сами подготовили себе дополнительные вопросы.

Напомним, Виктора Новикова задержали летом. До конца декабря он должен находиться под стражей.

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