Брянские студенты стали самыми быстрыми на соревнованиях инженеров

5 Дек. 15:11 2018-12-05T15:11:41+03:00

В отборочных турах участвовали больше 300 учащихся из России и зарубежья

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Брянские студенты из государственного технического университета стали самыми быстрыми на соревнованиях инженеров «Баха Россия - 2018». Они прошли с 27 по 30 ноября в Москве. В отборочных турах участвовали больше 300 российских и иностранных студентов.

Собранные ребятами внедорожники состязались в скорости, выносливости, маневренности. Наша команда победила в дисциплине «Ускорение». Дистанцию в 50 метров по скользкой заснеженной трассе автомобиль преодолел за 7,361 секунды. В общем командном зачете брянская команда заняла третье место, сообщают в пресс-службе БГТУ.

Болид студенты проектировали и собирали полтора года. Полученный на соревнованиях опыт пригодятся брянцам для постройки следующей машины.

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