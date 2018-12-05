Пропавшую в Трубчевском районе пенсионерку нашли мертвой недалеко от дома

СЕГОДНЯ 14:38 2018-12-05T14:38:31+03:00

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В Трубчевском районе нашли мертвой пропавшую 91-летнюю пенсионерку. Тело женщины обнаружили полицейские под снегом недалеко от ее дома в деревне Липовка в среду, 5 декабря. Пенсионерка дошла до соседского нежилого дома.

- На теле женщины не обнаружили следов насильственной смерти, - рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе регионального УМВД. - Полицейские проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства ее пропажи и гибели. Но криминальная версия почти исключена.

Напомним, старушка пропала в трубчевской деревне Липовка в субботу, 1 декабря. Родные узнали об этом только в воскресенье. Сразу написали заявление в полицию. На поиски позвали волонтеров из поискового отряда. Но они выехать отказались. Близкие попросили помочь найти бабушку в соцсетях. В среду на место выехало 20 человек.

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