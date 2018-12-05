2018-12-05T13:44:08+03:00
Происшествия

Утром в Брянске случилось сразу две автоаварии с маршрутными такси

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, Владислав Жаков.Фото: vk.com, Владислав Жаков.
Изменить размер текста:

Утром в Брянске случилось сразу две автоаварии с участием маршрутных такси. Фотографии с места происшествия лпубликовали пользователи в социальных сетях. Одна авария случилась на перекресте у Бежицкого универмага. Здесь столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковушка «Форд».

Второе ДТП произошло на улице Крахмалева. Маршрутное такси №46 столкнулось с автомобилем «Тойота». Из-за аварии собралась пробка на улице Крахмалева. По предварительным данным, в двух автоавариях никто не пострадал.

Фото: vk.com, Иван Иванов.

Фото: vk.com, Иван Иванов.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24