Утром в Брянске случилось сразу две автоаварии с маршрутными такси
Утром в Брянске случилось сразу две автоаварии с участием маршрутных такси. Фотографии с места происшествия лпубликовали пользователи в социальных сетях. Одна авария случилась на перекресте у Бежицкого универмага. Здесь столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковушка «Форд».
Второе ДТП произошло на улице Крахмалева. Маршрутное такси №46 столкнулось с автомобилем «Тойота». Из-за аварии собралась пробка на улице Крахмалева. По предварительным данным, в двух автоавариях никто не пострадал.
Фото: vk.com, Иван Иванов.
Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.
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