Утром в Брянске случилось сразу две автоаварии с маршрутными такси

5 Дек. 13:43 2018-12-05T13:44:08+03:00

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал

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Утром в Брянске случилось сразу две автоаварии с участием маршрутных такси. Фотографии с места происшествия лпубликовали пользователи в социальных сетях. Одна авария случилась на перекресте у Бежицкого универмага. Здесь столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковушка «Форд».

Второе ДТП произошло на улице Крахмалева. Маршрутное такси №46 столкнулось с автомобилем «Тойота». Из-за аварии собралась пробка на улице Крахмалева. По предварительным данным, в двух автоавариях никто не пострадал.

Фото: vk.com, Иван Иванов.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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