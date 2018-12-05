Из Брянска в Турцию планируют летать две авиакомпании
Рейсы начнутся с 23 и 26 мая 2019 года
Самолеты будут летать раз в десять дней.Фото: Марина АНТОНОВА
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Из Брянска в турецкую Анталью в следующем году планируют летать две авиакомпании. У одной из них рейсы стартуют 23 мая, у другой – 26 мая. Самолеты будут летать раз в десять дней от каждой компании. Информация об этом появилась на сайте туроператора.
Сейчас из Брянска самолетом два раза в неделю можно добраться только до Санкт-Петербурга и обратно. Рейсы выполняют по понедельникам и пятницам. С 11 января и этих рейсов может не быть, если отменят субсидию на это направление.
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