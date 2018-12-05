В Брянске на улице Бежицкой загорелся троллейбус
Это случилось от перегрева тормозных колодок
Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".
Изменить размер текста:
В Брянске на улице Бежицкой утром в среду, 5 декабря, загорелся троллейбус. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 10.04. На место выехали две пожарные автоцистерны. Через три минуты спасатели прибыли.
Оказалось, из-за перегрева задымились тормозные колодки троллейбуса. Чтобы их охладить, механизмы полили из пожарного рукава. Дальнейшего возгорания не допустили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Во время ЧП никто не пострадал.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».