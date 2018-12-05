2018-12-05T13:11:05+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Бежицкой загорелся троллейбус

Это случилось от перегрева тормозных колодок
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".
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В Брянске на улице Бежицкой утром в среду, 5 декабря, загорелся троллейбус. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 10.04. На место выехали две пожарные автоцистерны. Через три минуты спасатели прибыли.

Оказалось, из-за перегрева задымились тормозные колодки троллейбуса. Чтобы их охладить, механизмы полили из пожарного рукава. Дальнейшего возгорания не допустили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Во время ЧП никто не пострадал.

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