Сербский водитель пытался провезти через участок границы в Брянской области табак на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-05T12:52:54+03:00

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Через участок государственной границы в Брянской области пытались провезти 372 килограмма турецкого табака для кальяна. Брянские таможенники остановили для проверки грузовик, выезжающий из России, в пункте пропуска «Троебортное» в Севском районе. В кабине автомобиля нашли крупную партию табака, сообщают в пресс-службе Брянской таможни. Стоимость груза оценили почти в полмиллиона рублей.

Дальнобойщик не знал, что нарушает закон. По словам водителя, перевезти товар его попросил знакомый.

На автомобилиста завели уголовное дело на незаконное перемещение табачных изделий через границу. Санкция по статье предусматривает штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

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