Жительница Карачевского района прописала иностранца в сгоревшем доме

5 Дек. 12:39 2018-12-05T12:39:43+03:00

Пенсионерке грозит до трех лет лишения свободы

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65-летнюю жительницу Карачевского района будут судить за фиктивную регистрацию иностранца. Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в суде.

По версии следствия, пенсионерка прописала иностранца в своем доме в деревне Печки, который уничтожил пожар. Она предоставила в сентябре в отдел по вопросам миграции недостоверные сведения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Бярнской области.

Злоумышленнице грозит до трех лет лишения свободы.

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