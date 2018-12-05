Жительница Карачевского района прописала иностранца в сгоревшем доме
Пенсионерке грозит до трех лет лишения свободы
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65-летнюю жительницу Карачевского района будут судить за фиктивную регистрацию иностранца. Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в суде.
По версии следствия, пенсионерка прописала иностранца в своем доме в деревне Печки, который уничтожил пожар. Она предоставила в сентябре в отдел по вопросам миграции недостоверные сведения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Бярнской области.
Злоумышленнице грозит до трех лет лишения свободы.
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