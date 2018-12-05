В Трубчевском районе ищут пропавшую 91-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:20 2018-12-05T14:40:09+03:00

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В Трубчевском районе полицейские ищут пропавшую 91-летнюю пенсионерку. Информация о пропаже пожилой женщины появилась в социальных сетях. Бабушка ушла из дома в деревне Липовка днем в субботу, 1 декабря. Родные узнали об этом только на следующий день. Три дня искали ее самостоятельно. Автор поста рассказал, что волонтеры отказались выезжать на поиски. В воскресенье, 2 декабря, родственники написали заявление в полицию.

- Утром в среду на месте сформировали поисковые группы, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В них входят полицейские, сотрудники МЧС и лесничие. Они прочесывают лес и поле в округе. Пока пенсионерку не нашли.

Фото: vk.com, Евгений Иванов.

К сожалению, в среду днем стало известно, что пропавшую бабушку нашли мертвой недалеко от дома.

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