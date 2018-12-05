2018-12-05T12:04:28+03:00
Происшествия

Двое брянцев ограбили 89-летнюю старушку

Мужчина и женщина отправятся в колонию
Марина АНТОНОВА
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Двоих жителей Суражского района осудили за то, что они ограбили 89-летнюю пенсионерку. 41-летнюю женщину приговорили к трем годам колонии общего режима. Ее 29-летний сообщник проведет в колонии строгого режима ближайшие четыре года. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что в сентябре в Сураже злоумышленники пробрались в дом к пожилой женщине, которая живет одна, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Они открыто похитили у пенсионерки 18 тысяч рублей.

Раньше фигуранты уголовного дела уже были судимы.

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