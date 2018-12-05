В Брянске ищут свидетелей ДТП в Бежице

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-05T11:50:28+03:00

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В Брянске полицейские ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия в Бежицком районе. Автоавария случилась около восьми часов утра 29 ноября возле дома №3-а на улице Литейной. Водитель автомобиля «Нисан Мурано» сбил 58-летнего пешехода. Пострадавшего мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Всех очевидцев или тех, кто что-нибудь знает об автоаварии, просят сообщить по адресу: Московский, д. 61-а, кабинет 102, или по телефонам: 67-03-61, 63-56-18, 74-71-02.

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