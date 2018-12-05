Брянск и Владивосток станут побратимами на этой неделе

5 Дек. 11:00 2018-12-05T11:00:41+03:00

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Брянск и Владивосток станут городами-побратимами уже на этой неделе. Об этом на своей странице в социсети рассказал глава нашего города Александр Хлиманков. Руководители городов подпишут соглашение о сотрудничестве.

Сейчас в Госдуме проходит выставка городов воинской славы. Свои стенды представили на ней Брянск и Владивосток.

После подписания соглашения два города будут сотрудничать в спорте, культуре и молодежной политике.

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