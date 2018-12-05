Брянск и Владивосток станут побратимами на этой неделе
Руководители городов подпишут соглашение о сотрудничестве
Фото: vk.com, личная страница Александра Хлиманкова.
Изменить размер текста:
Брянск и Владивосток станут городами-побратимами уже на этой неделе. Об этом на своей странице в социсети рассказал глава нашего города Александр Хлиманков. Руководители городов подпишут соглашение о сотрудничестве.
Сейчас в Госдуме проходит выставка городов воинской славы. Свои стенды представили на ней Брянск и Владивосток.
После подписания соглашения два города будут сотрудничать в спорте, культуре и молодежной политике.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».