2018-12-05T11:00:41+03:00
Общество

Брянск и Владивосток станут побратимами на этой неделе

Руководители городов подпишут соглашение о сотрудничестве
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, личная страница Александра Хлиманкова.Фото: vk.com, личная страница Александра Хлиманкова.
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Брянск и Владивосток станут городами-побратимами уже на этой неделе. Об этом на своей странице в социсети рассказал глава нашего города Александр Хлиманков. Руководители городов подпишут соглашение о сотрудничестве.

Сейчас в Госдуме проходит выставка городов воинской славы. Свои стенды представили на ней Брянск и Владивосток.

После подписания соглашения два города будут сотрудничать в спорте, культуре и молодежной политике.

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