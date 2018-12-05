У поворота на Партизанскую поляну под Брянском водитель маршрутки насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 10:12 2018-12-05T11:04:07+03:00

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У поворота на Партизанскую поляну под Брянском водитель маршрутного такси №172 насмерть сбил пешехода. Сообщение об автоаварии появилось в социальных сетях. ДТП случилось около половины седьмого вечера во вторник, 4 декабря, на 110-м километре трассы Орел-Брянск-Смоленск.

46-летний автомобилист ехал в сторону Белых Берегов. 61-летний пешеход переходил дорогу в неположеннном месте. От полученных травм пенсионер погиб, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Местные жители жалуются на плохое освещение в этом месте трассы. Автоаварии, в том числе смертельные, здесь случаются часто. По словам очевидцев, свою роль сыграла слякоть на дороге и плохая видимость из-за нее.

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