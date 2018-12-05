СЕГОДНЯ 09:52 2018-12-05T09:53:11+03:00

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В декабре 169 брянских долгожителей отметят юбилей: 90, 95 или 100 лет. Всех именинников поздравит президент России Владимир Путин.

Вековой юбилей отпразднуют трое жителей Брянской области. Они живут в Брянском, Трубчевском районах и в городе Брянске. 26 именинникам исполнится по 95 лет. И 140 пенсионеров отметят 90-й день рождения, сообщают в пресс-службе ОПФР по Брянской области.

Четверо долгожителей отметили юбилеи в День воинской славы России, 1 декабря. Еще четверо родились 9 декабря – в День героев Отечества. Столетняя жительница Брянского района отметит двойной праздник в День конституции, 12 декабря. Накануне Нового года, 31 декабря, двум брянским пенсионеркам исполнится по 90 лет.

Как всегда, большинство долгожителей – это женщины. Мужчин среди именинников – лишь четверть. У многих юбиляров необычные для Брянщины имена - Анимаиса, Алефтина, Альбертина, Ия, Минна, Нимфа и Ираида.

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