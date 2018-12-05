В Брянской области увеличилась посевная площадь

СЕГОДНЯ 09:39 2018-12-05T09:39:55+03:00

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В Брянской области на 11 тысяч гектаров увеличилась посевная площадь. В этом году засеяли 871 тысячу гектар. Об этом рассказал брянский губернатор 4 декабря на праздновании Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Урожайность повысилась за счет выращивания кукурузы на зерно. В 2018-м году 20 процентов посевных площадей отдали под эту культуру - это больше 76 тысяч гектаров. 40 процентов от всех зерновых занимает на полях пшеница. Ей засеяли 144 тысячи гектара.

В этом году собрали урожай зерновых 1 миллион 866 тысяч тонн. Это чуть больше, чем в прошлом году. А вот картофеля вырастили в полтора раза меньше - 870 тысяч тонн против полутора миллионов в прошлом году.

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