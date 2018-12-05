В Брянской области осудили бывшего охранника Дмитрия Яроша

5 Дек. 09:08 2018-12-05T09:08:46+03:00

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В Брянской области вынесли приговор по уголовному делу Александра Шумкова. Гражданина Украины признали виновным в участии в экстремистской организации, деятельность которой запрещена в России. Шумкова приговорили к четырем годам колонии общего режима.

- В суде установили, что Шумков в сентябре 2015 года участвовал в блокировке автомобильной дороги, ведущей в Крым, чтобы прекратить доставку продуктов и других необходимых товаров на полуостров, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – Осужденный запугивал жителей Херсонской области, которые вышли на митинг против блокады Крыма, и призывающих восстановить отношения с Россией.

Долгое время Шумков был охранником лидера «Правого сектора» (организация на территории России признана экстремистской и запрещена) Дмитрия Яроша.

Брянские пограничники задержали Александра Шумкова в августе прошлого года в автомобильном пункте пропуска «Троебортное» в Севском районе. Он направлялся в Россию.

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