2018-12-05T09:08:46+03:00
Происшествия

В Брянской области осудили бывшего охранника Дмитрия Яроша

Александра Шумкова приговорили к четырем годам колонии общего режима
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Брянские пограничники задержали Александра Шумкова в августе прошлого года.Брянские пограничники задержали Александра Шумкова в августе прошлого года.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

В Брянской области вынесли приговор по уголовному делу Александра Шумкова. Гражданина Украины признали виновным в участии в экстремистской организации, деятельность которой запрещена в России. Шумкова приговорили к четырем годам колонии общего режима.

- В суде установили, что Шумков в сентябре 2015 года участвовал в блокировке автомобильной дороги, ведущей в Крым, чтобы прекратить доставку продуктов и других необходимых товаров на полуостров, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – Осужденный запугивал жителей Херсонской области, которые вышли на митинг против блокады Крыма, и призывающих восстановить отношения с Россией.

Долгое время Шумков был охранником лидера «Правого сектора» (организация на территории России признана экстремистской и запрещена) Дмитрия Яроша.

Брянские пограничники задержали Александра Шумкова в августе прошлого года в автомобильном пункте пропуска «Троебортное» в Севском районе. Он направлялся в Россию.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянск и Владивосток станут побратимами на этой неделе
У поворота на Партизанскую поляну под Брянском водитель маршрутки насмерть сбил пешехода
В декабре 169 брянских долгожителей отметят юбилей
В Брянской области увеличилась посевная площадь
Брянский спортсмен завоевал два «серебра» на всероссийских соревнованиях по плаванию
Декада подписки началась в Брянске с праздничного мероприятия
Для маршруток №3 остановку «Брянск-2» перенесли к кинотеатру «Космос»
Брянским природоохранным прокурором останется Максим Зубко
В Брянске под суд пойдет 24-летний наркоторговец
На брянском заводе погиб 29-летний рабочий
В Брянской области наградили отличившихся волонтеров
В Климове загорелся автомобиль ВАЗ
Трое предприимчивых жителей Дубровки разобрали чужой ВАЗ и сдали его на металлолом
Жительница Брянска выплатит миллион рублей штрафа за передачу взятки чиновнице
Новым прокурором Советского района Брянска назначили Юрия Петровского
Осужденную за мошенничество брянскую чиновницу лишили пенсии из областного бюджета
В Брянской области собрали в полтора раза меньше картофеля, чем в прошлом году
В Бежице на улице ограбили 58-летнего горожанина
В Брянске задержали мать, выбросившую новорожденную девочку на улицу
Тепло и мало снега? Какой будет погода в декабре в Брянской области
За неделю в Брянской области гриппом и ОРВИ заболели больше шести тысяч человек