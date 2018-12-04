Брянский спортсмен завоевал два «серебра» на всероссийских соревнованиях по плаванию

СЕГОДНЯ 18:51 2018-12-04T18:52:11+03:00

Наш земляк отличился на дистанции 200 метров брассом и 400 метров в комплексном плавании

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Брянский пловец Илья Бородин завоевал две серебряные медали на всероссийских соревнованиях «Резерв России». Турнир прошел с 28 ноября по 2 декабря в Саранске во Дворце водных видов спорта. Его участниками стали 720 спортсменов из 65 регионов страны.

Соревнования проходили среди юношей и девушек, а также юниоров и юниорок, сообщают в Управлении физкультуры и спорта Брянской области. Наш земляк занял два вторых места в плавании на 200 метров брассом и 400 метров в комплексном плавании.

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