Декада подписки началась в Брянске с праздничного мероприятия

СЕГОДНЯ 18:21 2018-12-04T18:21:44+03:00

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Зимняя декада подписки в Брянске началась с праздничного мероприятия в центральном отделении связи города. Редакция газет «Комсомольская правда» и «Брянские известия» приготовила для клиентов отделения, желающих оформить подписку на издания, подарки - книги из самых популярных коллекций «Кухни народов мира», «Волшебные сказки для детей», «Моя любимая дача», «Юношеская библиотека», «Медицинская энциклопедия».

Подписчикам выпала возможность не только оформить подписку на любимые издания со значительной скидкой, но и пообщаться с журналистами издательского дома, задать вопросы на волнующие темы.

- Дни активного подписчика в рамках декады подписки совместно с издательствами весьма популярны и ожидаемы среди клиентов Брянского филиала Почты России. Многие стремятся оформить подписку на любимые издания именно в этот период, а проведение различных акций стимулирует интерес к периодике и способствуют увеличению количества читателей у изданий, - отметила заместитель директора филиала по почтовому бизнесу Татьяна Семчук.

Напомним, что с 3 по 13 декабря 2018 года проходит Всероссийская декада подписки, в ходе которой у всех желающих есть возможность подписаться на газеты и журналы через Почту России со значительными скидками.

Оформить подписку можно как во всех почтовых отделениях в пределах своего региона, так и дистанционно, из любой точки мира – на сайте https://podpiska.pochta.ru, в любой регион России.

В эти 10 дней дополнительно к скидкам издательств Почта России снижает стоимость доставки федеральных СМИ, включенных в каталог Почты, на 10%, на поставку региональных газет и журналов – на 15%. А для изданий по каталогам других подписных агентств дополнительная скидка от Почты России составит 5% и 10% соответственно.

В Декаду подписки также продолжается акция «Дерево добра» в ходе которой можно выписать периодические издания в адрес социальных учреждений региона - конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.

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