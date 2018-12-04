2018-12-04T18:27:31+03:00
Общество

Для маршруток №3 остановку «Брянск-2» перенесли к кинотеатру «Космос»

Теперь пассажиров будут высаживать у кинотеатра
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Из-за ремонта Московского проспекта остановку «Брянск-2» для маршруток №3 перенесли. Теперь при движении из Володарского в Фокинский район водители должны будут останавливаться в районе кинотеатра «Космос» на улице Шолохова, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Подбирать пассажиров на остановочном комплексе, расположенном у перекрестка на проспекте Московском, для маршрутного такси №3 запрещено.

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