2018-12-04T17:56:20+03:00
Общество

Брянским природоохранным прокурором останется Максим Зубко

Срок его полномочий продлили еще на пять лет
Мария Дедкова
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Фото: прокуратура Брянской областиФото: прокуратура Брянской области
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Максим Зубко останется в должности брянского природоохранного прокурора. Срок его полномочий продлили еще на пять лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Максим Зубко родился в 1978 году в Яшалтинском районе Калмыкии. В 1999 году окончил Волгоградский юридический институт МВД. Стал работать следователем прокуратуры Севского района Брянской области, затем был назначен заместителем прокурора этого же района. Затем возглавлял прокуратуру Брасовского района.

Классный чин - старший советник юстиции.

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