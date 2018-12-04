Брянским природоохранным прокурором останется Максим Зубко

СЕГОДНЯ 17:56 2018-12-04T17:56:20+03:00

Срок его полномочий продлили еще на пять лет

Изменить размер текста: A A

Максим Зубко останется в должности брянского природоохранного прокурора. Срок его полномочий продлили еще на пять лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Максим Зубко родился в 1978 году в Яшалтинском районе Калмыкии. В 1999 году окончил Волгоградский юридический институт МВД. Стал работать следователем прокуратуры Севского района Брянской области, затем был назначен заместителем прокурора этого же района. Затем возглавлял прокуратуру Брасовского района.

Классный чин - старший советник юстиции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».