Брянским природоохранным прокурором останется Максим Зубко
Срок его полномочий продлили еще на пять лет
Фото: прокуратура Брянской области
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Максим Зубко останется в должности брянского природоохранного прокурора. Срок его полномочий продлили еще на пять лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Максим Зубко родился в 1978 году в Яшалтинском районе Калмыкии. В 1999 году окончил Волгоградский юридический институт МВД. Стал работать следователем прокуратуры Севского района Брянской области, затем был назначен заместителем прокурора этого же района. Затем возглавлял прокуратуру Брасовского района.
Классный чин - старший советник юстиции.
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