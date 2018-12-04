2018-12-04T17:43:30+03:00
Происшествия

В Брянске под суд пойдет 24-летний наркоторговец

Поначалу молодой человек думал, что будет торговать спортпитанием
Мария Дедкова
Поделиться:
Брянцу грозит до 20 лет колонии.Брянцу грозит до 20 лет колонии.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

В Брянске за наркоторговлю будут судить 24-летнего горожанина.

Во время обыска у задержанного нашли больше 200 граммов запрещенных веществ. Они были расфасованы по пакетикам для продажи.

- Парень, свою вину не отрицал, но попытался оправдаться, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области. - По версии молодого человека, он стал жертвой обмана и шантажа. Соглашаясь на предложение о легком заработке, он думал, что будет торговать спортпитанием. Поэтому первую полученную партию наркотика выбросил. Но работодатели «поставили на счетчик» брянца.

Парень решил отработать долг. И теперь ему грозит от 15 до 20 лет колонии.

В ближайшее время уголовное дело брянца рассмотрит Бежицкий районный суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянский спортсмен завоевал два «серебра» на всероссийских соревнованиях по плаванию
Декада подписки началась в Брянске с праздничного мероприятия
Для маршруток №3 остановку «Брянск-2» перенесли к кинотеатру «Космос»
Брянским природоохранным прокурором останется Максим Зубко
На брянском заводе погиб 29-летний рабочий
В Брянской области наградили отличившихся волонтеров
В Климове загорелся автомобиль ВАЗ
Трое предприимчивых жителей Дубровки разобрали чужой ВАЗ и сдали его на металлолом
Жительница Брянска выплатит миллион рублей штрафа за передачу взятки чиновнице
Новым прокурором Советского района Брянска назначили Юрия Петровского
Осужденную за мошенничество брянскую чиновницу лишили пенсии из областного бюджета
В Брянской области собрали в полтора раза меньше картофеля, чем в прошлом году
В Бежице на улице ограбили 58-летнего горожанина
В Брянске задержали мать, выбросившую новорожденную девочку на улицу
Тепло и мало снега? Какой будет погода в декабре в Брянской области
За неделю в Брянской области гриппом и ОРВИ заболели больше шести тысяч человек