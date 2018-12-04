В Брянске под суд пойдет 24-летний наркоторговец

СЕГОДНЯ 17:43 2018-12-04T17:43:30+03:00

Поначалу молодой человек думал, что будет торговать спортпитанием

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В Брянске за наркоторговлю будут судить 24-летнего горожанина.

Во время обыска у задержанного нашли больше 200 граммов запрещенных веществ. Они были расфасованы по пакетикам для продажи.

- Парень, свою вину не отрицал, но попытался оправдаться, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области. - По версии молодого человека, он стал жертвой обмана и шантажа. Соглашаясь на предложение о легком заработке, он думал, что будет торговать спортпитанием. Поэтому первую полученную партию наркотика выбросил. Но работодатели «поставили на счетчик» брянца.

Парень решил отработать долг. И теперь ему грозит от 15 до 20 лет колонии.

В ближайшее время уголовное дело брянца рассмотрит Бежицкий районный суд.

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