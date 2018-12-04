На брянском заводе погиб 29-летний рабочий

СЕГОДНЯ 17:23 2018-12-04T18:37:50+03:00

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Вечером в понедельник, 3 декабря, на одном из брянских заводов произошло ЧП. В цеху холодной прессовки погиб 29-летний работник.

- По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда", - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - После выяснения всех обстоятельств случившегося будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на производстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Руководство завода окажет материальную помощь семье погибшего.

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