На брянском заводе погиб 29-летний рабочий
Вечером в понедельник, 3 декабря, на одном из брянских заводов произошло ЧП. В цеху холодной прессовки погиб 29-летний работник.
- По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда", - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - После выяснения всех обстоятельств случившегося будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на производстве.
Расследование уголовного дела продолжается.
Руководство завода окажет материальную помощь семье погибшего.
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