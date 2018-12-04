2018-12-04T16:59:30+03:00
Общество

В Брянской области наградили отличившихся волонтеров

В правительстве им вручили грамоты и благодарственные письма
Мария Дедкова
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4 декабря в Брянской области наградили отличившихся волонтеров. Торжественную церемонию приурочили к закрытию Года добровольца в России. 12 брянцев пролучили почетные грамоты и благодарственные письма. Кроме этого, заслуженные награды вручили победителям регионального этапа конкурса «Доброволец России -2018», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, в этом году на проекты волонтеров выделили 13 миллионов рублей. Брянская область стала пилотным регионом по внедрению стандарта по поддержке добровольчества. На базе «Брянского объединенного ресурса» создан центр по развитию добровольческого движения и общественных инициатив.

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