В Климове загорелся автомобиль ВАЗ

СЕГОДНЯ 16:54 2018-12-04T16:54:06+03:00

Машину потушили за три минуты

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В брянском поселке Климово загорелся автомобиль ВАЗ-2106. Сообщение о пожаре на улице Первомайской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 13.28 во вторник, 4 декабря. На место через минуту приехали две автоцистерны.

Оказалось, что горит моторный отсек в отечественной легковушке. С огнем справились за три минуты – в 13.32 пламя полностью потушили.

Во время пожара никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Эксперты выясняют причину возгорания.

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