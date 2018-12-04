Трое предприимчивых жителей Дубровки разобрали чужой ВАЗ и сдали его на металлолом
Трех жителей Дубровки подозревают в краже автомобиля. Как говорят в полиции, предприимчивые злоумышленники разобрали чужой ВАЗ и сдали его на металлолом.
С заявлением к правоохранителям обратился 62-летний житель Брянска, который от знакомого узнал, что его гараж в деревне Старое Колышкино взломали и угнали оттуда машину.
Предполагаемых преступников, как рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области, задержали. Ими оказались 20-, 21- и 25-летний жители Дубровки.
Парни признались, что откатили автомобиль и разобрали его на запчасти. За них получили девять тысяч рублей.
За кражу машины жителям Дубровки гроизт до пяти лет колонии.
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