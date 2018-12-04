Жительница Брянска выплатит миллион рублей штрафа за передачу взятки чиновницы

СЕГОДНЯ 16:11 2018-12-04T16:26:09+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Жительницу Брянска осудили за посредничество в передаче взятки чиновнице. В суде установили, что 39-летняя горожанка 31 мая и 19 июня по просьбе знакомой отдала деньги сотруднице управления образования Брянской городской администрации.

100 тысяч рублей предназначались для успешной сдачи сыном ее приятельницы ЕГЭ по математике и физике.

Суд приговорил виновную к штрафу в один миллион рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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