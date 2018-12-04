СЕГОДНЯ 16:04 2018-12-04T16:05:03+03:00

До этого он был заместителем прокурора нашего города

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Новым прокурором Советского района Брянска назначили Юрия Петровского. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Юрий Михайлович родился в 1979 году в деревне Старо-Красная Слобода в Почепском районе. В 2003 году окончил Саратовскую государственную академию права. После работал помощником прокурора Погарского района, заместителем прокурора Мглинского района, заместителем прокурора Володарского района. До назначения на новую должность Юрий Петровский был заместителем прокурора города Брянска.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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