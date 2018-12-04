2018-12-04T16:05:03+03:00
Общество

Новым прокурором Советского района Брянска назначили Юрия Петровского

До этого он был заместителем прокурора нашего города
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новым прокурором Советского района Брянска назначили Юрия Петровского. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Юрий Михайлович родился в 1979 году в деревне Старо-Красная Слобода в Почепском районе. В 2003 году окончил Саратовскую государственную академию права. После работал помощником прокурора Погарского района, заместителем прокурора Мглинского района, заместителем прокурора Володарского района. До назначения на новую должность Юрий Петровский был заместителем прокурора города Брянска.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Брянска выплатит миллион рублей штрафа за передачу взятки чиновницы
Осужденную за мошенничество брянскую чиновницу лишили пенсии из областного бюджета
В Брянской области собрали в полтора раза меньше картофеля, чем в прошлом году
В Бежице на улице ограбили 58-летнего горожанина
В Брянске задержали мать, выбросившую новорожденную девочку на улицу
Тепло и мало снега? Какой будет погода в декабре в Брянской области
За неделю в Брянской области гриппом и ОРВИ заболели больше шести тысяч человек
Стая бездомных собак нападает на жителей Брянска
В Дятькове нашли живой пропавшую 13-летнюю школьницу
В Брянской области переход на цифровое телевидение отложили до 3 июня
Подробности ДТП в Дятьковском районе: один человек погиб, трое ранены
Двое строителей из Брянска попались на удочку мошенников и лишились 22 тысяч рублей
Двух брянских предпринимателей оштрафовали за торговлю просроченным мясом
Брянца осудили за то, что случайно сжег полторы тысячи тюков соломы
Из горящей квартиры в Брянске пожарные спасли человека
В Дятькове ищут пропавшую 13-летнюю школьницу Диану Самонину
Брянец завоевал две награды на чемпионате мира по жимовому двоеборью
Новый детский сад
В следующем году на охрану брянских лесов от пожаров выделят 80 миллионов рублей
В Брянске детсад на улице Новозыбковской пообещали сдать к 1 июня
Автомобилистов предупредили об увеличении количества машин на брянской границе
В Брянске заработал телеканал Деда Мороза
23-летний брянец украл с карты доверчивого соседа 11 тысяч рублей
Подробности ДТП с двумя такси в Брянске: травмы головы получила 30-летняя пассажирка
В Брянске с почестями захоронили бойца времен Великой Отечественной войны
В Брянской области отметят 215-летие со дня рождения Федора Тютчева
Брянская область оказалась в хвосте рейтинга по зарплатам