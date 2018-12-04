Осужденную за мошенничество брянскую чиновницу лишили пенсии из областного бюджета

СЕГОДНЯ 15:48 2018-12-04T16:22:59+03:00

Чиновницу осудили за мошенничество в 2012-м. Фото: Иван ВИСЛОВ

Как говорят в прокуратуре, эта мера позволила сэкономить 450 тысяч рублей в год

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Бывшего председателя одного из комитетов Брянской областной Думы лишили региональной пенсии. Основанием для этого стал новый закон, по которому выплаты чиновнику прекращают при наличии обвинительного приговора суда.

Напомним, чиновницу осудили за мошенничество в 2012-м. Как установили в суде, злоумышленница незаконно получила из областного бюджета субсидию - 469 тысяч рублей, подделав документы.

- Департамент семьи социальной и демографической политики Брянской области с 1 декабря прекратил выплату пенсии за счет средств областного бюджета Раисе Желдак, - говорят в пресс-службе прокуратуры. - Экономия бюджетных средств составит почти 450 тысяч рублей в год.

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