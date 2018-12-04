2018-12-04T16:22:59+03:00
Общество

Осужденную за мошенничество брянскую чиновницу лишили пенсии из областного бюджета

Как говорят в прокуратуре, эта мера позволила сэкономить 450 тысяч рублей в год
Мария Дедкова
Поделиться:
Чиновницу осудили за мошенничество в 2012-м.Чиновницу осудили за мошенничество в 2012-м.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Бывшего председателя одного из комитетов Брянской областной Думы лишили региональной пенсии. Основанием для этого стал новый закон, по которому выплаты чиновнику прекращают при наличии обвинительного приговора суда.

Напомним, чиновницу осудили за мошенничество в 2012-м. Как установили в суде, злоумышленница незаконно получила из областного бюджета субсидию - 469 тысяч рублей, подделав документы.

- Департамент семьи социальной и демографической политики Брянской области с 1 декабря прекратил выплату пенсии за счет средств областного бюджета Раисе Желдак, - говорят в пресс-службе прокуратуры. - Экономия бюджетных средств составит почти 450 тысяч рублей в год.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Брянска выплатит миллион рублей штрафа за передачу взятки чиновницы
Новым прокурором Советского района Брянска назначили Юрия Петровского
В Брянской области собрали в полтора раза меньше картофеля, чем в прошлом году
В Бежице на улице ограбили 58-летнего горожанина
В Брянске задержали мать, выбросившую новорожденную девочку на улицу
Тепло и мало снега? Какой будет погода в декабре в Брянской области
За неделю в Брянской области гриппом и ОРВИ заболели больше шести тысяч человек
Стая бездомных собак нападает на жителей Брянска
В Дятькове нашли живой пропавшую 13-летнюю школьницу
В Брянской области переход на цифровое телевидение отложили до 3 июня
Подробности ДТП в Дятьковском районе: один человек погиб, трое ранены
Двое строителей из Брянска попались на удочку мошенников и лишились 22 тысяч рублей
Двух брянских предпринимателей оштрафовали за торговлю просроченным мясом
Брянца осудили за то, что случайно сжег полторы тысячи тюков соломы
Из горящей квартиры в Брянске пожарные спасли человека
В Дятькове ищут пропавшую 13-летнюю школьницу Диану Самонину
Брянец завоевал две награды на чемпионате мира по жимовому двоеборью
Новый детский сад
В следующем году на охрану брянских лесов от пожаров выделят 80 миллионов рублей
В Брянске детсад на улице Новозыбковской пообещали сдать к 1 июня
Автомобилистов предупредили об увеличении количества машин на брянской границе
В Брянске заработал телеканал Деда Мороза
23-летний брянец украл с карты доверчивого соседа 11 тысяч рублей
Подробности ДТП с двумя такси в Брянске: травмы головы получила 30-летняя пассажирка
В Брянске с почестями захоронили бойца времен Великой Отечественной войны
В Брянской области отметят 215-летие со дня рождения Федора Тютчева
Брянская область оказалась в хвосте рейтинга по зарплатам