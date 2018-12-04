В Брянске задержали мать, выбросившую новорожденную девочку на улицу
В Брянске задержали мать, выбросившую на улицу в Володарском районе новорожденную девочку. Эту информацию не подтверждают, но и не опровергают в СУ СКР по Брянской области. Правоохранители прокомментируют случившееся, как только будут готовы результаты экспертиз. Только после этого можно будет что-то определенное сказать о причинах смерти младенца, и являются ли родственниками погибшая новорожденная и предполагаемая мать ребенка. Не говорят правоохранители, где содержится подозреваемая женщина.
Напомним, мертвого младенца нашли в обувной коробке 11 ноября. Горе-мамашу вычислили по чеку, оставленному внутри. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Расследование дела продолжается.
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