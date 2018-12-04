2018-12-04T15:55:29+03:00
Общество

Тепло и мало снега? Какой будет погода в декабре в Брянской области

Средняя температура составит 4,9 градуса мороза
Мария Дедкова
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Фото: Мария ДедковаФото: Мария Дедкова
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Декабрь в Брянской области будет теплым и сухим. Такой прогноз дали синоптики брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Среднемесячная температура воздуха в декабре ожидается на 0,3 градуса выше нормы - 4,9 градуса мороза (норма 5,2 градуса мороза).

Снега выпадет примерно 80 процентов от среднего значения ( норма -

Самый теплый декабрь в Брянске был в 2006 году. Тогда температура воздуха держалась в районе 1,1 градусов тепла, рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Самым холодным стал декабрь 1978 года со среднемесячной температурой воздуха 11,7 градуса мороза.

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