СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-04T12:26:38+03:00

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Стая бездомных собак нападает на жителей Брянска. В социальных сетях две женщины пожаловались на укусы. Похоже на то, что горожанок покусали одни и те же животные. На одну из них стая напала в районе налоговой на улице Крахмалева, на другую - на улице Горбатова.

В комментариях пользователи посоветовали после укусов обратиться в травмпункт. Пострадавшим должны сделать прививки от бешенства. Тут же вспомнили о приюте, который обещают открыть в Большом Полпине. Укушенным предложили обратиться в полицию, городскую администрацию или прокуратуру. Кстати, отловом бездомных животных занимается дорожное управление. Они вакцинируют собак и стерилизуют их.

На днях жительница Бежицкого района пожаловалась на то, что бродячий пес набросился на нее у рынка.

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