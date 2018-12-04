2018-12-04T11:54:18+03:00
Общество

В Дятькове нашли живой пропавшую 13-летнюю школьницу

Девочку искали всю ночь
Марина АНТОНОВА
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Девочку искали полицейские и волонтеры.Девочку искали полицейские и волонтеры.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В брянском городе Дятьково нашли живой пропавшую 13-летнюю школьницу. Девочку искали полицейские и волонтеры. Ночные поиски результатов не принесли. Но в первой половине дня во вторник, 4 декабря, появилась информация, что школьницу нашли. Об этом сообщили волонтеры посикового отряда "Лиза Алерт Брянск".

Напомним, девочка ушла около пяти часов вечера в понедельник, 3 декабря. Она нуждалась в медицинской помощи.

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