В Дятькове нашли живой пропавшую 13-летнюю школьницу
Девочку искали всю ночь
Девочку искали полицейские и волонтеры.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В брянском городе Дятьково нашли живой пропавшую 13-летнюю школьницу. Девочку искали полицейские и волонтеры. Ночные поиски результатов не принесли. Но в первой половине дня во вторник, 4 декабря, появилась информация, что школьницу нашли. Об этом сообщили волонтеры посикового отряда "Лиза Алерт Брянск".
Напомним, девочка ушла около пяти часов вечера в понедельник, 3 декабря. Она нуждалась в медицинской помощи.
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