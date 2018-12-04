В Дятькове нашли живой пропавшую 13-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 11:54 2018-12-04T11:54:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В брянском городе Дятьково нашли живой пропавшую 13-летнюю школьницу. Девочку искали полицейские и волонтеры. Ночные поиски результатов не принесли. Но в первой половине дня во вторник, 4 декабря, появилась информация, что школьницу нашли. Об этом сообщили волонтеры посикового отряда "Лиза Алерт Брянск".

Напомним, девочка ушла около пяти часов вечера в понедельник, 3 декабря. Она нуждалась в медицинской помощи.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».