СЕГОДНЯ 10:40 2018-12-04T10:40:38+03:00

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В Брянской области переход на цифровое телевидение отложили до 3 июня следующего года. Это связано с тем, что деньги на льготные приставки для малоимущих и тех, у кого не останется ни аналогового, ни цифрового вещания, выделят только в 2019-м.

На компенсацию стоимости приставок и спутникового телевидения потратят шесть миллионов рублей. Стоимость приставки для старых телевизоров – меньше тысячи рублей. А цена спутникового оборудования – около четырех тысяч рублей. Оно необходимо, чтобы принимать сигнал там, куда он не доходит. Специалистам предстоит еще распределить компенсации.

Напомним, в середине ноября сообщали, что Брянская область перейдет на цифровое вещание с 11 января. Переход этот будет постепенным. Аналоговое телевидение останется только в Брянске. А 159 сел и деревень в регионе, в которых живет почти 10 тысяч человек, окажутся без аналогового и цифрового телевидения.

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