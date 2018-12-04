2018-12-04T10:23:59+03:00
Происшествия

Подробности ДТП в Дятьковском районе: один человек погиб, трое ранены

На трассе столкнулись два ВАЗа
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com.Фото: vk.com.
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Появились подробности дорожно-транспортного происшествия в Дятьковском районе. На трассе у поворота на Любохну столкнулись ВАЗ-211220 и ВАЗ-21053. В автоаварии погиб 58-летний водитель второй легковушки. Еще три человека получили различные травмы.

По предварительной версии, 31-летний водитель «двенадцатой», двигаясь со стороны Дятькова в сторону Брянска, выехал на встречную полосу. И столкнулся с ВАЗ-21053. 31-летняя пассажирка «пятерки» сломала ногу. Ее спасателям пришлось вырезать из искореженной машины.

31-летняя пассажирка ВАЗ-211220 получила сотрясение мозга и поранила лоб. Пострадавшую также отвезли в больницу. Второго водителя медики отпустили домой, назначив лечение. Он ушиб нос.

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