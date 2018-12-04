2018-12-04T10:03:19+03:00
Происшествия

Двое строителей из Брянска попались на удочку мошенников и лишились 22 тысяч рублей

Обманщики использовали старую и забытую многими схему
Марина АНТОНОВА
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В полиции просят не переводить деньги незнакомым людям.В полиции просят не переводить деньги незнакомым людям.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Двое строителей из Брянска перевели телефонным мошенникам 22 тысячи рублей. Номера телефонов, на которые они положили деньги, зарегистрированы в Краснодарском крае. А мошенники использовали старую, уже многими забытую схему обмана, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Злоумышленники звонят по объявлению о строительных работах. Представляются сотрудниками правоохранительных органов или властных структур. Потом договариваются о встрече по адресу служебных помещений, которые находят в интернете, чтобы обговорить объем и стоимость работ.

Когда потенциальный подрядчик выезжает к клиенту, ему поступает еще один звонок. Будущий клиент просит перевести деньги на номер телефона и обещает отдать всю сумму при личной встрече. После перевода денег телефон «клиента» отключается, а в здании, куда пригласили строителей, их никто не ждет.

В полиции просят не переводить деньги незнакомым людям. Это типичная уловка мошенников.

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