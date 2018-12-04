2018-12-04T09:32:54+03:00
Общество

Двух брянских предпринимателей оштрафовали за торговлю просроченным мясом

Каждый бизнесмен должен заплатить по 30 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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Мясную продукцию продавали без документов.Мясную продукцию продавали без документов.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Двух брянских предпринимателей из Суражского района оштрафовали за торговлю просроченным мясом. Каждый бизнесмен должен заплатить по 30 тысяч рублей. Такое решение приняли в Арбитражном суде Брянской области.

- Проверку в двух магазинах в Сураже, принадлежащих предпринимателям, провела прокуратура вместе с ветеринарами, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Оказалось, что мясную продукцию в них продавали без документов. А некоторые товары были и вовсе с истекшим сроком годности.

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