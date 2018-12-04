Брянца осудили за то, что случайно сжег полторы тысячи тюков соломы

СЕГОДНЯ 09:25 2018-12-04T09:25:30+03:00

Парень поджег пучок соломы и кинул со скирды вниз. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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20-летнего жителя Суземского района осудили за то, что он случайно сжег полторы тысячи тюков соломы. Молодой человек получил 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

- В суде установили, что 28 августа парень с приятелями был в поле около села Страчево Суземского района, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.- Молодые люди забрались на соломенную скирду, которая представляла собой сложенные прямоугольные брикеты высотой около шести метров.

Фигурант уголовного дела знал, что это солома крупного предприятия. Он без всякой причины выдернул из тюка пучок соломы и поджег. Потом притушил его и кинул вниз. Через некоторое время парень услышал треск и увидел пламя. Потушить сено друзьям не удалось. Поэтому они убежали с места происшествия.

В итоге сгорело больше 400 тонн соломы. Причиненный ущерб оценили в 590 тысяч рублей.

Кстати, подсудимый признал свою вину.

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