Из горящей квартиры в Брянске пожарные спасли человека

СЕГОДНЯ 09:12 2018-12-04T09:12:11+03:00

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Из горящей квартиры на улице Набережной в Советском районе Брянска пожарные спасли человека. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 7.54 во вторник, 4 декабря. На место выехали две автоцистерны. Подразделения прибыли через восемь минут.

Оказалось, что в квартире горит постель. Уже через пять минут огонь потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Эксперты выясняют, что стало причиной пожара.

В МЧС просят брянцев соблюдать правила пожарной безопасности в домах и квартирах. Не курите в постели, не пользуйтесь открытым огнем в закрытых помещениях, не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, газовую плиту или топящуюся печь.

Напомним, 3 декабря во время пожара в деревне Бохоричи в Почепском районе погибли молодая мать и ее двое маленьких детей. По одной из версий, причиной пожара стало неисправное печное отопление.

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