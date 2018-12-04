2018-12-04T09:26:17+03:00
Происшествия

В Дятькове ищут пропавшую 13-летнюю школьницу Диану Самонину

Девочка нуждается в медицинской помощи
Марина АНТОНОВА
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Девочка пропала 3 декабря.Девочка пропала 3 декабря.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В брянском городе Дятьково полицейские и волонтеры ищут пропавшую 13-летнюю школьницу Диану Самонину. Девочка нуждается в медицинской помощи, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт Брянск".

Диану последний раз видели в понедельник, 3 декабря. Около пяти часов вечера она ушла в неизвестном направлении. Волонтеры искали девочку всю ночь, но, к сожалению, не нашли.

Приметы пропавшей: рост 162 сантиметров, худощавого телосложения, русые длинные волосы, карие глаза. Диана была одета в черные брюки, темно-сиреневый пуховик в полоску, темную шапку. С собой у школьницы был темный рюкзак.

Всех, кто видел Диану Самонину или знает, где может находиться девочка, просят сообщить в полицию или добровольцам.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52

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