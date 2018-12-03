В следующем году на охрану брянских лесов от пожаров выделят 80 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:33 2018-12-03T18:43:07+03:00

Об этом рассказали в правительстве области

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На охрану лесов от пожаров в Брянской области в следующем году выделят 80,3 миллиона рублей из областного бюджета. Об этом говорили 3 декабря на оперативном совещании в правительстве региона.

С докладом выступил начальник управления лесами Владимир Дзубан. Он рассказал, каким образом в это году на Брянщине боролись с лесными пожарами.

Так, возгорания находили не только с помощью наблюдательных вышек, но и 13 видеокамер. С их помощью обнаружили 1375 очагов. Также для обнаружения возгораний используют тепловизоры. В следующем году лесники планируют увеличить количество видеокамер, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

К слову, в скором времени для лесопожарной службы закупят 80 автомобилей марок «УАЗ» и «Нива».

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