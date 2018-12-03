В Брянске детсад на улице Новозыбковской пообещали сдать к 1 июня

СЕГОДНЯ 18:13 2018-12-03T18:13:29+03:00

Пока на площадке только залили фундамент здания

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В Брянске продолжается строительство детского сада на лице Новозыбковской. Неделю назад здесь обустраивали котлован. А 3 декабря строители залили фундамент здания.

Завершить все работы на объекте подрядчик пообещал к 1 июня следующего года, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Новый двухэтажный детский сад на улице Новозыбковской рассчитан на 135 малышей. 80 из них будут заниматься в ясельной группе. В новом здании оборудуют раздевалки, игровые, спальни и санузлы.

Кстати, в Брянске уже заканчивается строительство детского сада в районе старого аэропорта и на улице Флотской. В ноябре еще одно учреждение для малышей начали возводить на улице Романа Брянского.

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