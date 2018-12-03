Автомобилистов предупредили об увеличении количества машин на брянской границе

СЕГОДНЯ 17:54 2018-12-03T17:54:23+03:00

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Автомобилистов предупредили об увеличении транспортного потока на брянской границе. Это связано с приближающимися новогодними праздниками.

- Граждане хотят провести выходные со своими близкими, а перевозчики доставить грузы до наступления католического Рождества, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. - Мы рекомендуем выбирать маршрут с учетом загруженности пунктов пропуска.

Основная нагрузка в эти дни приходится на пункт пропуска Троебортное в Севском районе. Для быстрого пересечения границы таможенники предлагают выбрать пункты пропуска Новые Юрковичи, Погар и Ломаковку.

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