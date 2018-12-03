23-летний брянец украл с карты доверчивого соседа 11 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:35 2018-12-03T17:35:58+03:00

За это ему грозит до шести лет колонии

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В Брянске по подозрению в краже задержали 23-летнего жителя Бежицы.

В полицию о пропаже денег с карты заявил 58-летний горожанин. Он рассказал, что не раз просил соседа сходить в магазин за продуктами. Но пин-код брянец знакомому не доверял, поэтому заказывал покупки на сумму до тысячи рублей.

- Оказалось, молодой злоумышленник воспользовался доверием соседа, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Он подключил онлайн-банк и снял деньги с чужого счета.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь жителю Бежицы грозит до шести лет колонии, несмотря на то, что украденные деньги горожанин вернул.

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