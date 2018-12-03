Подробности ДТП с двумя такси в Брянске: травмы головы получила 30-летняя пассажирка

СЕГОДНЯ 17:02 2018-12-03T17:13:55+03:00

По словам полицейских, один из автомобилистов не уступил дорогу

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В Брянске стали известны подробности ДТП с участием двух такси, которое произошло в районе Кургана Бессмертия .

Напомним, автоавария случилоась около половины третьего ночи 2 декабря.

По предварительной информации, 31-летний водитель за рулем "Рено-Логан", поворачивая, не уступил дорогу. Машина врезалась в другой "Рено-Логан", ехавший по встречной полосе.

В ДТП, как рассказали в УГИБДД по Брянской области, пострадала 30-летняя пассажирка второго такси. Женщину отвезли в больницу. Там ей диагностировали травму головы, сотрясение мозга и раны лба. Пострадавшую осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

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