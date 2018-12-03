Подробности ДТП с двумя такси в Брянске: травмы головы получила 30-летняя пассажирка
В Брянске стали известны подробности ДТП с участием двух такси, которое произошло в районе Кургана Бессмертия .
Напомним, автоавария случилоась около половины третьего ночи 2 декабря.
По предварительной информации, 31-летний водитель за рулем "Рено-Логан", поворачивая, не уступил дорогу. Машина врезалась в другой "Рено-Логан", ехавший по встречной полосе.
В ДТП, как рассказали в УГИБДД по Брянской области, пострадала 30-летняя пассажирка второго такси. Женщину отвезли в больницу. Там ей диагностировали травму головы, сотрясение мозга и раны лба. Пострадавшую осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.
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